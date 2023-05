Mesagne: 52enne trovato senza vita in campagna

MESAGNE – Il corpo senza vita di un 52enne è stato scoperto nella serata di domenica 7 maggio nelle campagne di contrada Torretta, alla periferia di Mesagne. Il decesso è stato provocato da un malore.

L’uomo si era allontanato dalla casa in cui vive con la madre per andare a bruciare delle stoppie nel loro appezzamento di terreno, ma non ha fatto ritorno. Il cadavere era vicino alle stoppie, ma non aveva segni di bruciature. La morte, come accertato dal medico legale giunto sul posto, è stata stata causata da un malore.

Sul luogo del decesso si sono portati i poliziotti del commissariato di Mesagne, la polizia locale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

L’uomo, B.A., si era allontanato nella mattinata di domenica con la sua Fiat Seicento, trovata parcheggiata poco lontano dal corpo. E’ stata la madre a dare l’allarme e a indicare alla polizia il luogo in cui il figlio si era recato a lavorare, in contrada Torretta, dove effettivamente è stato trovato il corpo: il decesso sarebbe avvenuto diverse ore prima del ritrovamento, ma è stato scoperto solo in serata.

