Mercato: Liurni alla Casertana e doppio colpo Casarano, ecco tutte le trattative di giornata

Clamoroso colpo di scena di mercato. Lorenzo Liurni non si presenta a Brindisi al momento della firma. Era tutto fatto per l’attaccante che in mattinata aveva rescisso col Picerno. L’ex Nocerina avrebbe deciso di accettare la corte della Casertana, club col quale firmerà a breve. Attivissimo il Casarano che mette a segno un doppio colpo. Ecco tutte le trattative di giornata…