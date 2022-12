Lecce: Quatto giallorossi in maglia azzurra

Condividi su...

Linkedin email Whatsapp

Federico Baschirotto, Lorenzo Colombo, Wladimiro Falcone e Antonino Gallo sono stati convocati in Nazionale maggiore italiana. Il portiere Falcone sarà a disposizione del ct Roberto Mancini dal 20 al 22 dicembre, mentre Baschirotto, Colombo e Gallo nei giorni 21 e 22 dicembre, in occasione dello stage d’allenamento in programma a Coverciano.

Dopo la convocazione in maglia azzurra di Marco Cassetti, avvenuta nel 2005 sotto la direzione sportiva di Pantaleo Corvino, per la prima volta nella storia del club, il Lecce del presidente Saverio Sticchi Damiani con Pantaleo Corvino a capo dell’Area Tecnica, vanta ben quattro calciatori giallorossi convocati in Nazionale maggiore.