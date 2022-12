Foggia: Rizzo, ‘Turris tosta, ma abbiamo entusiasmo’

Condividi su...

(Di Lorenzo Ruggieri)

”Ci attende una gara tosta, nelle scorse stagioni la Turris ha sempre fatto bene. Ha mantenuto quasi lo stesso organico della passata stagione puntellandolo con acquisti importanti per questa categoria. Ha meno punti di noi, ma dobbiamo confermare la bella prestazione di lunedì scorso”. Lo dichiara Alberto Rizzo, difensore del Foggia.

Ruolo: “In questa stagione mi sto cimentando in un nuovo ruolo ed è stimolante. Mi sto trovando bene e sono molto contento. Venivo da un infortunio importante che mi ha tenuto fuori per le prime sette gare, volevo farmi trovare pronto e mi sono sentito subito a mio agio. La concorrenza? Diamo tutti il massimo e cerchiamo di mettere in difficoltà il mister nelle scelte”.

Classifica: “Stiamo vivendo un campionato particolare: le prime tre squadre stanno allungando mentre il resto della classifica è molto corta. Dobbiamo ragionare partita dopo partita e solo i risultati diranno dove possiamo arrivare”.

Incertezze societarie: “Non dobbiamo farci coinvolgere, il nostro compito è restare concentrati sul campo e lo abbiamo sempre fatto. Quando sei costretto a recuperare diversi punti in classifica è fisiologico vivere dei cali ma nelle ultime partite abbiamo ritrovato il nostro spirito. Dobbiamo essere bravi a tenere alto il livello delle nostre prestazioni”.

Fabio Gallo: “È arrivato in un momento difficile, ma è stato bravo a tirare fuori il meglio da ciascuno di noi. Ci chiede tanto sacrificio e lavoro, ognuno di noi ha dato il proprio contributo. Ci siamo messi tutti in gioco dando il massimo. In questo periodo abbiamo affrontato tante partite, recuperare è difficile ma possiamo sopperire alle difficoltà fisiche con l’entusiasmo derivato dagli ultimi risultati utili”.