Mercato bisettimanale di Lecce, slitta l’apertura straordinaria

Lecce – L’idea iniziale era quella di concedere un’apertura straordinaria del mercato bisettimanale domenica 5 gennaio, vigilia dell’Epifania, prima che la stessa, come da proverbio, portasse via le festività natalizie. Le buone intenzioni, però, hanno dovuto fare i conti con il calendario della Serie A e con una sfida che ha chiamato a raccolta l’intero popolo giallorosso, da sempre vicino alla squadra nei momenti di bisogno. Legge Genoa infatti rappresenta uno snodo fondamentale per la corsa salvezza. Ecco quindi che il sold-out al via del mare ha fatto sì che l’apertura straordinaria prevista per domenica 5 gennaio, in accoglimento di Ana l’Associazione nazionale ambulanti, non possa essere accolta. Lo stesso comando della Polizia Locale, d’intesa con la Questura, ha informato dell’arrivo di una folta rappresentanza della tifoseria ospite, pertanto per motivi di ordine pubblico, sin dalle ore 12:00 è stata disposta la chiusura al traffico di tutte le strade limitrofe allo stadio di via del mare, con il dispiegamento di numerose forze dell’ordine. L’apertura straordinaria, però, dovrebbe essere solamente rimandata e non cancellata completamente.

