Lecce, Paolo Cairo: “La conferenza stampa sul bus: un segnale di arroganza istituzionale”

“Vi è mai capitato di salire su un autobus e notare il cartello che informa: “È severamente proibito parlare al conducente”? Questa regola fondamentale è stata istituita per garantire la concentrazione del conducente, la sicurezza degli utenti e il rispetto del codice della strada. Purtroppo, a Lecce, questa norma sembra essere stata ignorata dalla minoranza consiliare, che ha tenuto una conferenza stampa su un bus di trasporto urbano, ignorando la diffida del Presidente di SGM e il parere negativo della Prefettura.”

Così il consigliere Paolo Cairo esprime la sua preoccupazione riguardo a questo comportamento. Secondo il consigliere, l’Amministratore di SGM, deve garantire la sicurezza dei lavoratori e il corretto svolgimento di un servizio pubblico. È fondamentale tutelare la privacy e il diritto di riservatezza dei passeggeri, che, al momento dell’acquisto del biglietto, possono avere altre preoccupazioni in mente, come raggiungere un familiare in ospedale, piuttosto che essere coinvolti in polemiche politiche.

Allo stesso tempi, si manifesta il desiderio di visibilità di un gruppo di consiglieri di minoranza, i quali non sembrano soddisfatti degli spazi di dibattito offerti dall’aula consiliare o dalle altre sedi legittime. Per loro, i mezzi pubblici sono stati scambiati per un palcoscenico da cui esprimere le proprie opinioni.

In un momento di crisi come quello attuale, questa disputa potrebbe apparire insignificante, e in effetti lo è. Tuttavia, rappresenta un chiaro sintomo di una malattia più profonda: l’arroganza. Il consigliere Cairo sottolinea che un tale comportamento, in un contesto di difficoltà collettive, è inaccettabile e mette in evidenza una mancanza di rispetto verso le regole e le esigenze dei cittadini.

“Quanto accaduto non è solo una questione di opportunità politiche, ma un esempio di come la ricerca di visibilità possa offuscare il senso di responsabilità e il rispetto per un servizio pubblico che dovrebbe rimanere al servizio della comunità.” Conclude Cairo.

