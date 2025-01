Lecce, con la nuova legge cala l’utilizzo dei monopattini

Lecce – Girando per le strade di Lecce si vedono sempre meno monopattini in funzione e sempre più fermi ai bordi delle strade. Il servizio sharing nel capoluogo salentino è ovviamente attivo per i monopattini come lo è sempre stato ma è evidente che dopo l’entrata in vigore delle nuove norme che prevedono l’utilizzo di casco (oltre ad assicurazione e targa), il servizio di noleggio ha perso tanto del suo appeal. Effettivamente la società che ha messo a disposizione di leccesi e turisti la flotta di monopattini “for rent” ha registrato nelle settimane successive dall’entrata in vigore del nuovo codice della strada un -25% che è destinato, secondo le stime, a crescere. Le perdite per le società di sharing potrebbero attestarsi attorno al 30-40 per cento, in virtù degli obblighi che sono stati imposti e che, pur garantendo maggiore sicurezza agli amanti della mobilità dolce, rendono un po’ più complesso l’utilizzo dei mezzi. Con particolare riferimento proprio al noleggio per strada. Il problema che viene sollevato dagli habitué del monopattino è principalmente uno: la disponibilità di un casco, quando ci si trovi a dover avere bisogno di uno “strappo”, eventualità non sempre prevedibile. Le nuove norme sono entrate in vigore in tempi stretti e le società di sharing necessitano ancora di tempo per correre ai ripari. Probabile quindi che, stime negative a parte, si tratti solamente di un periodo di transizione verso un uso più disciplinato del monopattino.

