Poteva avere conseguenze ben più gravi la rissa tra 20enni che si è verificata nella notte a Torre dell’Orso, marina di Melendugno, nei pressi di una gelateria. Prima gli insulti, poi le botte, fino a quando non è spuntato un coltello e un 20enne è finito in ospedale, al Vito Fazzi di Lecce, con un taglio alla gola. Nelle prossime ore sarà sottoposto ad un intervento chirurgico, per questione di millimetri non è in pericolo di vita. Suol luogo dell’accaduto sono giunti I Carabinieri della Compagnia di Lecce che hanno avviato le indagini. Oltre al ferito, coinvolti due uomini, un uomo di Vernole e il figliastro di 20 anni. Padre e figlio sono stati denunciati in stato di libertà con l’accusa di porto abusivo di coltelli e lesioni gravi. Proseguono le indagini per ricostruire i fatti.