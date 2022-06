TRANI – Un incidente mortale ha scosso la domenica di Trani. Un anziano alla guida sulla strada vicinale San Luca ha perso il controllo della sua moto a causa di un malore, perdendo la vita nel successivo impatto a bordo carreggiata.

Dinamica ancora da chiarire, ma l’uomo si sarebbe sentito male mentre guidava il suo veicolo. Nessun altro mezzo di trasporto, per fortuna, è stato coinvolto nell’incidente, con l’anziano che ha terminato la sua corsa all’esterno della strada vicinale. Impatto fatale per il conducente, la cui morte è stata poi constatata dai soccorsi giunti tempestivamente sul posto.

Inutile l’intervento degli operatori del 118, che non hanno potuto far nulla una volta raggiunto il luogo dello schianto. Presenti anche Polizia Locale, Carabinieri e Procura di Trani per i rilievi del caso e per garantire la sicurezza nella circolazione stradale, ripresa regolarmente nel pomeriggio.