Melendugno (LE), Terzo Millennio presenta “Welcome in one-click”

Melendugno (LE) – Andrea Pignataro, presidente di Terzo Millennio ed Elisabetta Zevola, membro dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite, hanno sottolineato ai nostri microfoni l’importanza della nuova piattaforma “Welcome in one-click”, strumento che facilita le opportunità e i percorsi di inclusione nel mondo del lavoro per rifugiati e richiedenti asilo. Un ulteriore impegno da parte di Terzo Millennio, come ribadisce Elisabetta Zevola, per chi può e deve costruire il proprio futuro lontano dalla propria casa natia.

