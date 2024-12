“Festa di Natale-Luci d’arte” porterà il Salento in Svizzera

Lecce – “Festa di Natale – Luci d’Arte” si svolgerà sabato 14 dicembre a Nanikon (Ulster) in Svizzera l’evento che punta a promuovere e valorizzare l’artigianato e le aziende salentine e pugliesi in contesti internazionali per consolidare il legame culturale tra la Puglia e i suoi emigrati. Una promozione che in questo caso vede attore protagonista Galatina, pronta a portare il vessillo del Salento e della Puglia oltre i confini nazionali.

