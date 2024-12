Maltempo nel Salento: interventi dei Vigili del Fuoco su tutto il territorio provinciale

Il mal tempo che in queste ore ha imperversato su tutto il territorio salentino e che sembra non voler dare tregua, ha causato non pochi danni in tutto il Salento. A partire dalle ore 8:00 di questa mattina, infatti, le squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce sono impegnate in numerosi interventi sul territorio, a causa delle avverse condizioni meteo che stanno interessando l’intera provincia. Le operazioni si stanno concentrando principalmente nei comuni di Lecce, Tiggiano, Melendugno e Diso, dove il forte vento ha provocato la caduta di alberi e pali, creando situazioni di pericolo per la cittadinanza.

