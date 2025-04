Zacheo: “Con photored meno incidenti e meno multe”

I photored sono uno strumento che non solo abbassa la percentuale di incidenti ma anche quella delle infrazioni. Ne è certo, dati alla mano, il comandante della polizia locale di Lecce, Donato Zacheo, che spiega le motivazioni della scelta di installazione altri due apparecchi elettronici per la rilevazione delle infrazioni all’altezza di due incroci semaforizzati in città: uno tra viale Japigia e via Cesare Battisti, un altro su viale Otranto, vicino l’istituto delle suore Marcelline

