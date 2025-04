Ricambio generazionale, dibattito in Confindustria

Due mondi diversi, le radici e il futuro, le basi fondanti e l’entusiasmo di scommettere sui cambiamenti, sulle novità. Il mondo delle imprese made in Italy e soprattutto made in Salento è caratterizzato da strutture societarie che sono prima di tutto famiglie. E quando arriva il tempo del passaggio di testimone spesso iniziano le incomprensioni, le tensioni, le paure di mollare che è ancora troppo presto e quelle di prendere le redini che è già troppo tardi per stare sul mercato. E allora è importante prepararsi, studiare il modo di comunicare tra generazioni differenti. Per questo Ambrosetti e Confindustria hanno avviato una serie di incontri per fornire degli spunti di riflessione che possano provare a salvare i rapporti umani e tenere salde le nostre imprese

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author