Tragedia sfiorata a Santa Cesarea, 12enne belga travolta da un’onda

Tragedia sfiorata nel tardo pomeriggio di mercoledì 16 aprile a Santa Cesarea Terme, in Salento. Una ragazzina di 12 anni, di nazionalità belga, è stata improvvisamente travolta da un’onda e scaraventata in mare mentre si trovava sul terrazzo di una struttura ricettiva a ridosso della scogliera, insieme ai genitori, per osservare il mare agitato.

La famiglia ha lanciato immediatamente l’allarme e dalla Capitaneria di porto di Otranto è partita una motovedetta che ha individuato e tratto in salvo la bambina a circa un miglio dalla costa, in un tratto colpito da forti raffiche di scirocco.

Una volta riportata a terra, la 12enne è stata affidata alle cure dei sanitari del 118. Nonostante il grande spavento e qualche escoriazione, le sue condizioni sono buone. Provvidenziale l’intervento tempestivo dei soccorritori.

