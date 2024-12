Tentata truffa a Morciano: anziana salvata dalla banca

Nella serata di ieri, un episodio di tentata truffa ha coinvolto un’anziana signora di 85 anni residente a Morciano di Leuca, che si è recata presso la Stazione dei Carabinieri di Castrignano del Capo per denunciare l’accaduto. La donna è stata contattata telefonicamente da un individuo che si è spacciato per un carabiniere, sostenendo l’esistenza di un’indagine in corso e richiedendo un bonifico di 99.000 euro su un conto corrente intestato a un certo Rocco De Rosa, un nome che si sospetta possa essere inventato.

Fortunatamente, prima di completare la transazione, la pensionata si è recata presso la sua banca per effettuare il bonifico. Qui, l’addetto allo sportello ha immediatamente riconosciuto la situazione come un chiaro tentativo di truffa e ha sconsigliato la signora di procedere, invitandola a denunciare l’accaduto alle autorità competenti.

Le indagini sono attualmente in corso da parte dei Carabinieri della stazione locale, che hanno già informato l’Autorità Giudiziaria per avviare le necessarie verifiche. Questo tipo di truffa, in cui i malfattori si fingono membri delle forze dell’ordine per guadagnare la fiducia delle vittime, è purtroppo molto comune, specialmente nei confronti delle persone anziane. I truffatori spesso creano situazioni di panico per indurre le vittime a compiere azioni affrettate, come il trasferimento di somme considerevoli di denaro.

A fronte di tali eventi, risulta fondamentale sensibilizzare gli anziani riguardo ai rischi delle truffe e alle tecniche utilizzate dai malintenzionati. È sempre consigliabile verificare qualsiasi informazione ricevuta, non fidarsi di chiamate o messaggi inaspettati e contattare direttamente le autorità competenti per confermare eventuali notizie riguardanti indagini o richieste di denaro.

In caso di situazioni sospette, è cruciale non esitare a chiedere aiuto a familiari, amici o professionisti e segnalare tempestivamente ogni tentativo di truffa alle forze dell’ordine. A tal proposito, l’Arma dei Carabinieri sta intensificando le campagne di sensibilizzazione per educare la popolazione su come riconoscere e difendersi da queste truffe, con l’obiettivo di proteggere le persone più vulnerabili e ridurre il numero di vittime.

– ** vigilanza e la comunicazione tra generazioni per proteggere le persone più vulnerabili da truffatori senza scrupoli.

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l'Università di Lecce nel 1998.