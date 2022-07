MESAGNE- Sarà presentato il 24 luglio alle 19 in piazza Commestibili, per la sezione Meff Libri, il volume “I cannoli di Marites”, di Catena Fiorello.

Gli appuntamenti del 24 proseguiranno alle 20.45, nell’atrio del Castello: per la sezione film in concorso sarà proiettato il film “Alcarras”, di Carla Simón (2022, 120’ – Spagna). Prima del film: presentazione del cortometraggio realizzato in occasione di Meff school lab. Al termine, si terrà l’incontro con la giuria internazionale e la premiazione del miglior film.

Dalle 17 alle 19, presso le Officine Ipogee di piazza Sant’Anna dei Greci, si svolgerà il workshop gratuito a cura di Francesco Di Stefano sul tema “L’arte del montaggio”.

Nell’ambito del programma “Mesagne da scoprire” l’infopoint turistico organizza “Viaggio zero- animation on site”, la visita guidata rivolta ai bambini da 6 a 11 anni, partenza dal Castello. Prenotazione obbligatoria, info a: 0831 732285 – 345 8723113 – cultura@comune.mesagne.br.it.