Mediterraneo Open Water 2024: vittoria sul filo dei secondi

Si è conclusa a Taranto, nelle acque del Mar Grande, la competizione dei 3 km del Grand Prix Italia Nuoto di Fondo FIN, parte dell’evento Mediterraneo Open Water 2024. La manifestazione, organizzata da Mediterraneo Sport Taranto e inserita tra i grandi eventi sportivi della Regione Puglia, ha visto un’elevata partecipazione con oltre 300 atleti. Un’occasione importante per promuovere il patrimonio costiero e marino della città dei due mari.

Nella gara femminile ha trionfato la brasiliana Ana Marcela Cunha, campionessa olimpica, con un tempo di 33’29”. Seconda l’italiana Barbara Pozzobon con 34’00”, seguita dall’ungherese Anna Olazs in 34’34”. Da segnalare le ottime prestazioni delle pugliesi Mahila Spennato, quarta con 35’44”, e Alessia Favale, quinta con 39’18”.

Tra gli uomini, il successo è andato ad Andrea Conforto, che ha chiuso in 31’46”. Sul podio anche Emanuele Spada (33’26”) e Andrea Liddi (33’31”).

Grande spettacolo anche tra i master, con vittorie di Giovanni Cosimo Brazzale tra gli uomini (37’21”) e Venere Altamura tra le donne (41’22”).

La competizione, che ha coinvolto atleti da tutta Italia e dall’estero, si è conclusa con la consegna del premio “Domenico Cassalia” per la miglior combinata ad Ana Marcela Cunha e Andrea Conforto per gli agonisti, e a Carlo De Giorgi e Laura Palasciano per i master. Mediterraneo Sport Taranto ha vinto la classifica a squadre.

“Siamo soddisfatti del successo dell’evento”, ha dichiarato Massimo Donadei, direttore generale del comitato organizzatore. “È stata un’edizione speciale, impreziosita dalla presenza di campioni internazionali e dai giovani talenti locali, che hanno offerto prestazioni di altissimo livello”.

L’evento ha goduto del supporto di numerosi partner e sponsor locali e nazionali, tra cui Marina Militare, Regione Puglia e Comune di Taranto, con la collaborazione di diverse associazioni sportive e culturali, rendendo Taranto protagonista di un’importante vetrina sportiva nazionale e internazionale.

