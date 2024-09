Futsal, Coppa Divisione: successo in rimonta per Bernalda

Successo in rimonta per il Bernalda Futsal nel primo turno della Coppa Divisione, manifestazione riservata alle squadre Under 23, il giovane team guidato da mister Volpini si è aggiudicato il derby battendo a domicilio il Senise.

Una vittoria rotonda per Carella e compagni in una gara nella quale sono emerse indicazioni estremamente positive per il tecnico brasiliano soprattutto sotto l’aspetto caratteriale alla luce della reazione palesata dai rossoblu dopo l’iniziale vantaggio dei padroni di casa realizzato da Castronuovo.

La “cartina di tornasole” è costituita dalle marcature realizzate nel primo tempo da Eletto, Carella e Marciuliano a cui sono seguite nella ripresa quelle di Lovecchio, lo stesso Carella, Sali e Novellis intervallate dalla seconda rete del Senise realizzata da Iacovino.

Nota a margine. Prima dell’inizio della gara è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Totò Schillaci, l’attaccante della Nazionale della “notti magiche” di Italia ’90 prematuramente scomparso in settimana.

Cronaca. Il tecnico Volpini schiera il seguente quintetto iniziale: Brescia Sali, Eletto, Castano, Carella. Sul fronte opposto il Senise: Uccelli, D’Ignoti, Iorio, Guerriero, Aiello.

Il primo pericolo in apertura di gara lo crea il Bernalda: la mezza girata di Castano viene respinta dal portiere Uccelli che poco dopo si ripete sulla punizione di Carella ma è il Senise a passare in vantaggio con una staffilata dalla banda di destra di Castronuovo: la palla colpisce la traversa e si insacca per 1-0. Reagisce prontamente il Bernalda: Uccelli devia in corner il destro di Carella.

E’ il preludio al pareggio, proprio sul susseguente corner la bordata di Sali dalla media distanza colpisce la traversa, Eletto è in agguato per infilare 1-1. Passa una manciata di secondi per il raddoppio bernaldese: Castano penetra a sinistra e la piazza sul secondo palo per il tap-in vincente di Carella per 1-2.

Il Senise reagisce: Iacovino trova pronto alla ribattuta Brescia. Dall’altra parte in ripartenza il Bernalda dilapida il tris con Marciuliano che da buona posizione calcia oltre la traversa. I bianconeri ci provano su palla inattiva con Aiello: Brescia si oppone.

La gara è gradevole con ritmi elevati e occasioni da entrambe le parti, in chiusura di tempo il Bernalda cala il tris grazie alla conclusione dalla media distanza di Marciuliano per 1-3. Negli ultimi secondi della prima frazione, i bernaldesi raggiungono il bonus di 5 falli, le squadre vanno al riposo con il doppio vantaggio bernaldese.

Nella ripresa gli ospiti subito vicini alla quarta rete con due occasioni capitate sui piedi di Carella: nella prima circostanza la sfera sfiora il palo, nella seconda è abile il portiere Carella. Passano alcuni minuti ed è il Senise ad andare vicino al gol: il tiro ravvicinato di Castronuovo trova lo strepitoso intervento di Brescia a salvare la propria porta.

Il Bernalda, dopo numerose occasioni da rete dilapidate, a metà tempo riesce ad allungare: Lovecchio impegna Uccelli ma sulla ribattuta lo stesso giocatore bernaldese raccoglie la palla e insacca nell’angolino basso la rete del 1-4. Gli ospiti continuano ad insistere per chiudere definitivamente la contesa: Uccelli è miracoloso nel deviare in spaccata la conclusione in corsa dello scatenato Lovecchio.

Il Senise cerca di recuperare: Brescia chiude egregiamente lo specchio della porta a Iacovino e sul ribaltamento di fronte Carella chiama ancora all’intervento Uccelli. L’appuntamento con il gol è solo rimandato di una manciata di secondi: Carella dalla media distanza si libera al tiro e scarica un destro teso che non lascia scampo ad Uccelli per 1-5. I padroni di casa non si arrendono e riescono ad accorciare le distanze grazie ad un chirurgico destro dalla lunga distanza di Iacovino con la sfera che sbatte sul palo prima di spegnersi in rete per il 2-5.

Il Bernalda, però, riesce subito a spegnere gli “entusiasmi” dei locali: Eletto calcia un corner teso in area per il tiro al volo di Sali per il 2-6. I rossoblu continuano a confezionare palle-gol: Lovecchio sfonda in banda ma trova l’opposizione con il corpo di Uccelli che, poco più tardi, salva sulla mezza girata di Sarli. La settima rete dei ragazzi di Volpini giunge in chiusura di gara con un fulmineo contropiede che culmina con il tocco vincente di Novellis per il 2-7 finale.

SENISE: 1) Dagostino, 3) Iannibelli, 5) D’Ignoti, 6) Salerno, 7) Iorio, 8) Cuccarese, 9) Castronuovo, 10) Guerriero, 11) Aiello, 12) Uccelli, 13) Iacovino, 14) Rotaru. All. Masiello

BERNALDA FUTSAL: 2) Digiorgio, 4) Marciuliano 5) Sali 6) Eletto 7) Castano 8) Novellis 9) Carella 14) Brescia 21) Sarli 23) Lovecchio. All. Volpini

Arbitri: 1^ Prisco di Lecce , 2^ Corsini di Taranto , cronometrista: Carnovale di Moliterno

Ammoniti: Carella (B)

Marcatori: 1^ tempo Castronuovo (S) 1-0; Eletto (B) 1-1, Carella (B) 1-2, Marciuliano (B) 1-3; 2^ tempo Lovecchio (B) 1-4, Carella (B) 1-5, Iacovino (S) 2-5 , Sali (B) 2-6, Novellis (B) 2-7

