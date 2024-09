Locorotondo: la finale del Campionato Europeo di modellismo radiocomandato

Locorotondo ha ospitato il Campionato Europeo di modellismo radiocomandato presso il mini autodromo Lino Calella. Un evento di assoluto rilievo per gli appassionati di questa disciplina.

Si è concluso con la vittoria di Dario Balestri, il Campionato Europeo di modellismo radiocomandato 1/8 IC. Una finale entusiasmante che ha visto completare il podio con Carmine Raiola ed il tedesco Toni Gruber. Lamberto Collari che era partito in fondo alla griglia e che è rimasto coinvolto in un incidente in apertura, ha chiuso in quarta posizione. Alle sue spalle il giovane Filippo Domanin che si è laureato Campione Europeo Junior.

Sesta posizione per lo svizzero Simon Kurzbuch, il francese Maxime Ripoll in settima piazza e poi nell’ordine Francesco Tironi, Mirko Salemi che era stato in testa per una buona parte della gara, Il tedesco Marco Weigerding ed Andrea Catanzani. In totale hanno partecipato circa 80 piloti in rappresentanza di 12 nazioni (Austria, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Monaco, Olanda

Portogallo, Spagna, Svizzera, Italia).

