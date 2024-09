Futsal C1/M, Azzurri Conversano, tris al debutto stagionale

Comincia con una bella vittoria interna la stagione 24/25 degli Azzurri Conversano. Davanti al pubblico amico del PalaSanGiacomo la banda del presidente Mino De Girolamo manda al tappeto il Cassano delle Murge con il punteggio di 3-1 grazie alla doppietta di Fabrizio Sciannamblo e al sigillo dello spagnolo Karim Amrani. Ottima la prestazione di capitan D’Ecclesiis e compagni che, anche dopo il momentaneo pareggio ospite, non hanno mai perso la testa andando a conquistare una vittoria meritata.

LA GARA – Il primo quintetto in stagione di Gianpiero Giliberti è formato da Sibilia, Sciannamblo, Renna, Cannone e Amrani, mentre sul fronte opposto Gabriele Vitulli, orfano di Tasso, Demola e Renna, si affida a Pavone, capitan Casalino, Trobia, Alemao e Petrosino.

Buon avvio di gara da parte gli Azzurri che ci provano subito con la puntata di Amrani che termina fuori. La risposta del Cassano porta la firma di Alemao la cui conclusione è però murata da un attento Sibilia. Siamo al minuto 3 ed i tempi sono già maturi per la prima rete dell’incontro: la sassata sotto l’incrocio dei pali è di Karim Amrani il quale elude con una finta la pressione avversaria e con il destro fulmina Pavone presentandosi nel migliore dei modi al suo nuovo pubblico.

L’inerzia della gara a questo punto è tutta a favore dei locali che provano a cavalcare l’onda positiva andando ad un passo dal raddoppio sull’iniziativa di Masi neutralizzata da Pavone, sulla punizione di Cannone che sfiora la traversa e sulla bella azione personale di Renna sulla quale il solito numero 24 murgiano fa buona guardia. Il Cassano, invece, si rivede in attacco solo sul finire di frazione, ma non va oltre un tentativo fuori misura di Alemao e un tiro di Giampietro parato da Sibilia.

All’intervallo, dunque, il tabellone luminoso del PalaSanGiacomo dice 1-0 per il Conversano. Nella ripresa fioccano subito le occasioni. Alemao si mostra ancora impreciso davanti alla porta dei locali, mentre Cannone tiene caldo il suo destro centrando un incredibile palo. Ma è intorno a metà secondo tempo che il match si infiamma. Al minuto 9 Lioce coglie il secondo legno per i padroni di casa, proprio qualche secondo prima del pareggio del Cassano firmato da Cristantielli con Amrani a terra per una pallonata in faccia e tra le conseguenti, vibranti proteste dei conversanesi.

È lo stesso spagnolo, però, dopo essersi prontamente ripreso a guidare la riscossa dei suoi. Al 13’ la sua conclusione a botta sicura viene respinta da Pavone che, tuttavia, nulla può sul tap-in di Fabrizio Sciannamblo abile nel ribadire in rete l’ennesimo tentativo di Amrani finito sul palo. Il Cassano accusa il colpo, Vitulli si gioca tutto con Alemao quinto di movimento, ma di fatto apre le porte al tris azzurro siglato dallo stesso Sciannamblo con un sinistro chirurgico dalla sua metà campo.

E’ la rete che manda definitivamente in archivio l’incontro malgrado gli ospiti ci provino fino alla fine senza tuttavia creare particolari grattacapi alla difesa di casa. Al San Giacomo finisce 3-1 per gli Azzurri Conversano che conquistano i primi tre punti in campionato e possono approcciare con fiducia alla prima trasferta stagione, in programma tra una settimana in casa del Futsal Veglie.

Azzurri Conversano – Cassano delle Murge C5 3-1 (p.t. 1-0)

Azzurri Conversano: Sibilia, Masi, Lioce, D’Ecclesiis, Chiarappa, Gjuzi, Sciannamblo, Renna, Amrani, Caradonna, Cannone, Florio. All.: Gianpiero Giliberti.

Cassano delle Murge: Pavone, Dellisanti, Casalino, Trobia, Cristantielli, Petrosino, Dambrosio, Novielli, Colavito, Alemao, Giampietro, Oi. All.: Gabriele Vitulli.

