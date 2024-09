Futsal, Castellana al secondo turno di Coppa della Divisione

Il Castellana C5 sbanca il PalaIntini nel primo turno di Coppa della Divisione. Contro i padroni di casa del Futsal Noci la compagine guidata da Michael Cervellera e Andrea Rotondo si impone con il roboante punteggio di 7-1 guadagnando l’accesso alla fase successiva del torneo.

Con una formazione composta da soli Under 23, come da direttive federali, sono la tripletta di Marco Bianco, la doppietta di Veneziano e le reti di Alessandro Bianco e Laselva a consegnare ai biancoblu il pass per il secondo turno e a regalare alla dirigenza castellanese la prima gioia stagionale.

In attesa di conoscere quali saranno le prossime avversarie da affrontare nella competizione, il tecnico Cervellera esprime grande soddisfazione: “Sono molto contento per la prestazione offerta dai miei ragazzi. Nonostante siano passate solo due settimane dall’inizio della preparazione, hanno dimostrato grande impegno e capacità di reazione in campo. Questo è un aspetto significativo considerando che abbiamo in rosa diversi ragazzi del 2006 di cui abbiamo grande fiducia e siamo certi possano crescere molto. Contro il Noci abbiamo superato brillantemente il primo test stagionale, ma si tratta soltanto del primo step di una annata che si preannuncia lunga ed estenuante”.

Nei giorni scorsi, intanto, i vertici della Divisione Calcio a 5 hanno reso noti i gironi del prossimo torneo nazionale Under 19. Il Castellana è stato inserito nel girone T con Aradeo, Bernalda Futsal, Città di Potenza, Ferrandina, Futsal Noci, Itria Football Club, Motorscar Brindisi, New Taranto C5, Real Carovigno, Sammichele e Senise.

“Si tratta di un girone molto difficile – ha spiegato lo stesso Cervellera – ma sarebbe stato lo stesso se fossimo stati inseriti in qualsiasi altro raggruppamento. Sappiamo di dover affrontare ogni partita con massima concentrazione e determinazione consapevoli che l’ottimo campionato disputato l’anno scorso fa parte ormai del passato e bisogna voltare pagina”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author