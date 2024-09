Pallamano A/Gold: Fasano lotta, ma cade a Cassano Magnago

Nonostante una prova di cuore e determinazione, la Junior Fasano torna dalla trasferta di Cassano Magnago senza punti, sconfitta per 32-28 nella terza giornata della Serie A Gold 2024/25.

I campioni d’Italia erano partiti bene, portandosi sul 5-2 dopo soli sei minuti. Tuttavia, una serie di inferiorità numeriche ha permesso al Cassano Magnago di rientrare in partita, raggiungendo il 6-5 all’11’ e prendendo poi il controllo del match con un break di 5-0, portandosi sul 12-7 al 22’. La Junior, nonostante qualche giocatore acciaccato, ha cercato di ridurre lo svantaggio, accorciando fino al 13-10 grazie a Cantore, che però ha dovuto abbandonare il campo per un infortunio. Approfittando della situazione, il Cassano ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 17-11.

Nella ripresa, i lombardi hanno toccato il massimo vantaggio (18-11), ma la Junior ha reagito con orgoglio, trainata dalle parate di Leban e dai gol di Pugliese (8 reti). La rimonta sembrava possibile quando i pugliesi sono arrivati a -2 (24-22) al 42’, ma Cassano Magnago ha saputo respingere gli assalti, chiudendo sul 32-28.

Nonostante la sconfitta, la prestazione dei fasanesi, con molti giocatori in difficoltà fisica, è stata apprezzabile. Sabato prossimo la squadra avrà l’opportunità di riscattarsi in casa contro Publiesse Chiaravalle.

Il coach Domenico Iaia ha commentato: «Con tanti ragazzi acciaccati e le difficoltà che si sono aggiunte durante la partita, posso dire che abbiamo dato tutto. Abbiamo commesso errori, ma nel complesso abbiamo rispettato il piano di gioco e sono fiducioso che, una volta riequilibrati, i risultati arriveranno».

Cassano Magnago-Junior Fasano 32-28 (17 -11 p.t.) ​

Cassano Magnago: Dapiran 5, Fantinato 1, Moretti 6, Monciardini, Salmini, Lazzari, Adamo 3, La Bruna, Branca, Bassanese 4, Salvati, Kabeer 1, Dorio 1, Mazza 5, Savini 6, Riva. All.: Matteo Bellotti.​

Junior Fasano: Sibilio, Guarini, Boggia 4, Rivan 5, Pugliese 8, Leban, Nardelli, Cantore 3, Marinho Da Cunha, Beharevic, Mizzoni 4, Legrottaglie, Beorlegui 2, Montalto 2. All.: Domenico Iaia.​

Arbitri: Carrino-Pellegrino.

Risultati della 3a giornata: Raimond Sassari-Sparer Eppan 29-24 (disputata l’11/09), Publiesse Chiaravalle-Bozen 27-37, Cassano Magnago-Junior Fasano 32-28, Camerano-Pressano 30-34, Brixen-Teamnetwork Albatro Siracusa 34-35, Conversano-Secchia Rubiera (16/10), Alperia Black Devils Merano-Macagi Cingoli (16/10).

Classifica: Teamnetwork Albatro Siracusa 6, Cassano Magnago e Bozen 5, Raimond Sassari* e Pressano 4, Brixen 3, Conversano**, Alperia Black Devils Merano*, Junior Fasano e Sparer Eppan 2, Secchia Rubiera*, Camerano e Publiesse Chiaravalle 0.​

Prossimo turno (28/09): Pressano-Raimond Sassari, Teamnetwork Albatro Siracusa-Camerano, Macagi Cingoli-Brixen, Secchia Rubiera-Cassano Magnago, Bozen-Alperia Black Devils Merano, Junior Fasano-Publiesse Chiaravalle (ore 19), Sparer Eppan-Conversano.

