Mediterraneo Open Water 2024: a Taranto tornano i campioni del nuoto

I campioni del nuoto tornano a Taranto per una delle più prestigiose competizioni in acque libere. Venerdì 28 giugno, alle 10, nel Salone degli Specchi di Palazzo di città sarà presentato il Mediterraneo Open Water-Taranto 2024, inserito nel Grand Prix Italia Nuoto di Fondo della FIN (Federazione Italiana Nuoto).

Dai successi delle precedenti edizioni di Taranto Swimming Race e Dominate the Water, nasce un nuovo progetto voluto e organizzato dalla Mediterraneo Sport Taranto. Protagonisti saranno ancora una volta il capoluogo ionico e il suo splendido mare.

Gli atleti nuoteranno nella rada di Mar Grande, offrendo uno spettacolo unico con il Canale Navigabile, il Castello Aragonese, il Ponte Girevole e il Lungomare a fare da sfondo.

L’evento non si limiterà alle sole competizioni sportive. Come nelle precedenti edizioni, verranno promossi temi come sostenibilità, valorizzazione del mare, promozione del territorio, benefici della pratica sportiva, valori dell’inclusione e della parità di genere. Non mancheranno inoltre momenti di intrattenimento per il pubblico.

