Futsal: Stefano Achille resta al Castellana C5: “Insieme possiamo crescere tanto”

Prosegue senza sosta il lavoro di programmazione della dirigenza del Castellana C5 in vista della prossima stagione. Dopo la conferma di Roberto Vitto, annunciata la settimana scorsa, è stato perfezionato anche il rinnovo di Stefano Achille, pivot classe 2000 arrivato in bianco-blu nella sessione invernale dell’ultima finestra di mercato. Achille, fondamentale nell’ultima parte di stagione, ha conquistato il team castellanese con gol e prestazioni eccellenti, spingendo il ds Vito Cisternino a garantirne la permanenza.

“Restare a Castellana era la mia priorità ed è stato molto semplice trovare un accordo per continuare questa avventura. Ho trovato un gruppo splendido ed un ambiente fantastico, un mix perfetto che ci ha permesso di arrivare ad un passo dalla serie A2”, ha commentato Achille.

Nonostante il sogno della promozione in serie A2 sia svanito, Achille guarda al futuro con ottimismo: “C’è tanta delusione per quello che poteva essere e non è stato, ma sono sicuro che ci sono tanti aspetti che possono farci guardare con fiducia al futuro prossimo”.

La conferma della guida tecnica di Andrea Rotondo è un altro elemento positivo: “Andrea Rotondo è stato un grande giocatore e ora sta dimostrando di essere un bravissimo allenatore. Nei risultati raggiunti nella passata stagione c’è tanto lavoro, spirito di sacrificio e disciplina, caratteristiche alla base del metodo di lavoro del mister. Sono contento di poter trarre giovamento dai suoi insegnamenti anche il prossimo anno”.

Intanto, è stata ufficializzata la convocazione di Alessandro e Marco Bianco, atleti della selezione Under 19, per la terza edizione della Futsal Future Cup, la cui fase finale si terrà dal 24 al 26 giugno al PalaFlaminio di Rimini.

