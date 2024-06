Futsal A/M, Giampaolo lascia il Vitulano Drugstore Manfredonia

La Vitulano Drugstore Manfredonia annuncia che Roberto Giampaolo non farà parte della squadra per la stagione 2024-25. Giampaolo ha dato un contributo significativo e crescente alla squadra, culminando in uno dei momenti più memorabili nella storia dello sport sipontino: il rigore decisivo che ha riportato il club pugliese in Serie A. Al giovane giocatore vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno e la professionalità dimostrati durante la stagione appena conclusa, insieme ai migliori auguri per il suo futuro.

