Medicina,XXXV Congresso della sezione Interregionale Apulo-Lucano-Calabrese di Nefrologia

Lecce-Tutto pronto per il XXXV Congresso della SINALC, sezione Interregionale Apulo-Lucano-Calabrese di Nefrologia, presieduto dalla dottoressa Emiliana Ferramosca, nefrologo in servizio nel reparto di Nefrologia Dialisi e Trapianto dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, diretto da Marcello Napoli

Venerdì 11 e sabato 12 novembre al Grand’Hotel Tiziano sono attesi circa 150 specialisti tra nefrologi, cardiologi, anatomopatologi, biologi, ematologi, infermieri e altre figure specialistiche per il primo incontro scientifico della sezione della Società Italiana di Nefrologia (SIN) che raggruppa tre regioni, dopo la fusione, nel 2019, delle già esistenti sezioni di Puglia e Basilicata con quella calabrese.

Saranno due giorni di lavori organizzati per approfondire temi legati agli aspetti organizzativi e gestionali in nefrologia, ma un aspetto primario avrà anche la formazione e la prevenzione, con un focus sul COVID e le sue problematiche.

Durante i lavori è prevista una sessione interamente dedicata alla prevenzione della malattia renale cronica, poiché in aumento si registra il numero di pazienti negli ultimi anni. Questa sessione si concentrerà principalmente sulle strategie dietetiche e terapeutiche mirate al rallentamento della sua progressione, senza tralasciare temi organizzativi e gestionali, come la comunicazione tra medico di medicina generale e nefrologo.

Focus anche sulla formazione, intesa come competenza clinica nefrologica, l’expertise in campo ecografico ed il bed-side teaching, che negli ultimi anni ha subito un drastico ridimensionamento, in relazione a un’accentuata enfatizzazione delle tecnologie di immagine e al maggior numero di pazienti da visitare. Nei due giorni inoltre, si discuterà, dell’importanza della competenza chirurgica del nefrologo, dalla creazione delle fistole artero-venose, al posizionamento dei cateteri venosi centrali ed al posizionamento dei cateteri per dialisi peritoneale.

In programma, inoltre, una sessione sugli aspetti pratici in nefrologia, aperto anche al personale infermieristico, figure fondamentali, in cui si affronteranno aspetti clinico-gestionali del paziente in trattamento con emodialisi e dialisi peritoneale.

L’appuntamento medico-scientifico, che vedrà coinvolte numerose figure professionalitra cui il prof. Stefano Bianchi, presidente della Società Italiana di Nefrologia. Tale evento non è solo un simbolo di rilancio per la Comunità Scientifica Nefrologica del Mezzogiorno, ma rappresenta categoria una sorta di ripresa dopo il difficile periodo pandemico.

Il Comitato Scientifico è composto da Emiliana Ferramosca, Marcello Napoli, Loreto Gesualdo, Teresa Faga, Vincenzo Losappio, Ramona Nicotera, Vincenzo Ricchiuti, Efisio Sozzo

L’evento è coordinato da:

Segreteria organizzativa e Provider ECM del congresso Motus Animi.

Programma e iscrizioni online su: www.motusanimi.it

Maria Teresa Carrozzo