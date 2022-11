Condividi su...

TARANTO – Il sindaco e presidente della Provincia di Taranto, Rinaldo Melucci, ha firmato in Prefettura il “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana”, documento progettuale che prevede una serie di strategie ed azioni finalizzate a garantire sul territorio un efficace contrasto ad ogni forma di illegalità e ad aumentare la sicurezza degli abitanti. Avvalendosi delle risorse previste dal Programma Operativo Complementare “Legalità” 2014-2020 e nel quadro della collaborazione fra le Forze di Polizia e la Polizia locale, l’Amministrazione comunale “intende rafforzare – è detto in una nota – le attività di prevenzione dei reati attraverso un controllo mirato di luoghi e siti come, ad esempio, piazze, uffici postali, plessi scolastici ed istituzionali, strade, locali notturni”. Fra gli obiettivi principali del progetto presentato dal Comune, che dovrà essere oggetto di valutazione da parte del Ministero dell’Interno, spicca “l’installazione ed il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza in quelle aeree del territorio maggiormente interessate da fenomeni di degrado e illegalità”. Il Patto è stato controfirmato dal prefetto Demetrio Martino. “Purtroppo – afferma il sindaco Melucci – stiamo vivendo un periodo in cui vari fattori, primo fra tutti la crisi economica, stanno alimentando il senso di insicurezza dei cittadini. E’ compito delle istituzioni garantire agli stessi il diritto di poter vivere in una realtà urbana decorosa ed in cui viene contrastata ogni forma di illegalità”