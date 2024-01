Matera, violenze alla compagna: nei guai 48enne ai domiciliari

La Polizia di Matera ha notificato a un uomo di 48 anni, sotto sorveglianza speciale, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura della Repubblica di Matera per vari reati ipotizzati: maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, violenza, minacce e tentato ingresso illegale nell’abitazione della convivente. L’uomo è anche indagato per aver violato le restrizioni imposte dalla sorveglianza speciale.

Secondo le indagini dalla Squadra Mobile della Questura di Matera, l’uomo avrebbe maltrattato fisicamente e psicologicamente la convivente in diversi episodi nell’ultimo anno, mentre era agli arresti domiciliari per un’altra causa. Ci sono accuse di offese verbali, schiaffi, calci, e altre violenze fisiche contro la donna.

Le indagini indicano aggressioni avvenute a marzo e giugno dello scorso anno, incluso un episodio in cui avrebbe minacciato la donna con un cacciavite e un cutter. Dopo momenti di riappacificazione, ci sarebbe stata una ripresa delle violenze a fine agosto.

Inoltre, è accusato di non aver rispettato le restrizioni della sorveglianza speciale, non essendo stato trovato a casa durante le ore prescritte e trasferendosi senza autorizzazione. Ulteriori accertamenti richiederanno la verifica processuale in tribunale insieme alla difesa.

