Lunedì 22 maggio alle ore 17.00 nell’atrio del Palazzo Ducale di Martina Franca si terrà un incontro con il dottor Nicola Gratteri Procuratore della Repubblica di Catanzaro e il professor Antonio Nicaso, Docente della Queen’s University Canada.

Sarà uno straordinario momento di confronto sui temi della legalità e del contrasto alle mafie con un Magistrato che con enorme coraggio e spirito di servizio ha fatto della lotta alla criminalità organizzata una missione di vita e con un autorevole studioso dei fenomeni mafiosi – e in particolare della ‘ndrangheta – nonché coautore con lo stesso Gratteri di numerose pubblicazioni.

«Siamo onorati della visita del dottor Gratteri e del professor Nicaso a Martina Franca, soprattutto per il profilo di altissimo livello di entrambi da un punto di vista culturale e sociale. La comunità avrà modo di confrontarsi con tematiche legate alla legalità, allo spirito di sacrificio e di servizio di coloro che lottano contro la criminalità organizzata. Teniamo a ringraziare i dirigenti, i docenti, le scuole, gli enti, le associazioni e tutti coloro che hanno mostrato interesse ed entusiasmo per l’iniziativa. Sarà un giornata sicuramente indimenticabile per tutti noi», dichiarano il Sindaco Gianfranco Palmisano e l’Assessore alle Attività Culturali, Carlo Dilonardo.

Per partecipare all’evento è necessario prenotarsi all’InfoPoint di Martina, in piazza XX Settembre n. 3° contattando il numero 080/4116554 dal lunedì al sabato nei seguenti orari 10,30-12,30 e 15.00-18.00 e la domenica dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp