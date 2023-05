Torino: Il calendario che diventa libro ospite della Regione Puglia

Il calendario che si trasforma in un libro e non diventa immondizia approda al Salone del Libro di Torino grazie alla Regione Puglia che, dopo la mostra “Scorie Illustrate” presso il Polo Arti, Turismo e Cultura di Bari, ospiterà la presentazione del Calendario Serveco presso il proprio stand, venerdì 19 maggio alle 11.30 alla presenza di Grazia Di Bari, consigliera regionale delegata alla Cultura e Aldo Patruno, direttore Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia.

Il progetto di Serveco, realizzato grazie alla collaborazione con Dimensione3, dopo essere stato inserito nell’Adi design Index 2021, il catalogo italiano del miglior design, approderà all’importante appuntamento culturale di Torino portando con sé l’importante messaggio che i rifiuti non sono altro che errori di progettazione.

La presentazione sul palco del Salone del Libro rappresenta un ulteriore riconoscimento del valore culturale del Calendario Serveco, i cui contenuti sono stati realizzati, sempre ispirati alle urgenze poste dall’impegno contro i cambiamenti climatici e la sostenibilità, da illustratori italiani di primo piano, coordinati da Piero Angelini, i quali hanno realizzato opere originali ispirati dalle poesie scelte in collaborazione con l’editore e poeta Antonio Lillo, su indicazione di Serveco.

Hanno prestato chine e inchiostri per l’edizione 2023 Giulio Rincione, Cinzia Ghigliano, Helena Masellis, Fellow Flora, Lucrèce, Otto Gabos, Fabio Ramiro Rossin, David Bacter, Greta Xella, Paolo Castaldi, Gabriele Benefico, Claudio Losghi, Luca Merli e Piero Angelini, ispirati dai componimenti di Lino Angiuli, Nino Pedretti, Ignazio Buttitta, Tonino Guerra, Pietro Gatti, Kobayashi Issa, Leonardo Sinisgalli, Tito Balestra, Carlo Levi, Antonio Lillo, Franz Kafka, Abdel Wahab “Latinos” Yousif. Di quest’ultimo, giovane poeta sudanese scomparso mentre cercava di attraversare il Mediterraneo, è presente il componimento inedito “Non osi tendere la mano in alto”, pubblicato per la prima volta in italiano proprio sul Calendario Serveco 2023.

