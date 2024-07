Marraffa: ‘Perché Taranto è isolata dal resto del Paese?’

L’isolamento causato dalla sospensione dei collegamenti diretti con città come Roma, Napoli e Firenze non è più accettabile. È necessario trovare una soluzione immediata per non compromettere quella che si preannuncia come una stagione turistica senza precedenti.

Questo è quanto emerso dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Rinaldo Melucci durante il vertice tenutosi nel pomeriggio di giovedì 11 luglio al Palazzo del Governo. L’incontro, voluto dalla prefetto Paola Dessì per affrontare le criticità causate dalla soppressione dei treni da e per Roma, ha visto la partecipazione di rappresentanti delle Istituzioni, di Confindustria, della Camera di Commercio e di Confcommercio, tutti determinati a trovare una soluzione a un problema che si ripresenta ciclicamente ogni estate.

Particolarmente significativo è stato l’intervento di Greta Marraffa, capo di Gabinetto del Comune, che ha sottolineato come per Taranto si stia registrando una “mancanza di attenzione” che penalizza enormemente un territorio in crescita internazionale.

“Il trasporto misura il grado di civiltà di un territorio. È disarmante constatare che, nel periodo delle vacanze, Taranto debba fare a meno del treno, il mezzo più utilizzato dai turisti. Vogliamo capire se la scelta di non mettere a disposizione treni da e per Roma sia dettata da un rapporto tra utenza e costi o da questioni legate ai lavori in corso, che paradossalmente si effettuano in estate”, ha esordito il capo di Gabinetto.

“L’aspetto più assurdo è che questi interventi si ripetono ogni anno nello stesso periodo. In attesa che la Regione faccia sapere quali iniziative intende adottare per risolvere questa criticità, ricordo che Taranto sta affrontando una sfida importante basata sulla trasformazione del territorio. La città merita più attenzione e questa è l’occasione per dimostrarlo”, ha concluso Greta Marraffa.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author