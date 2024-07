Linea ferroviaria Taranto-Roma sospesa, vertice col prefetto Dessì

Accogliendo le richieste delle forze politiche e sociali locali, il Prefetto di Taranto, Paola Dessì, ha presieduto oggi, giovedì 11 luglio, una riunione per affrontare i problemi dei collegamenti ferroviari nella provincia.

All’incontro hanno partecipato l’Assessore ai Trasporti della Regione Puglia, Debora Ciliento, i Capi di Gabinetto della Provincia e del Comune di Taranto, i Presidenti di Camera di Commercio, Confindustria e Confcommercio, oltre a rappresentanti di Ferrovie dello Stato e RFI.

Durante la riunione è stata evidenziata la sospensione della linea diretta Taranto-Roma dal mese di giugno, aggravando i disagi dei cittadini e danneggiando il turismo. Ferrovie dello Stato ha spiegato che la sospensione, prevista fino all’8 settembre, è necessaria per lavori di velocizzazione sulla linea Battipaglia-Potenza finanziati dal PNRR, incompatibili con la circolazione per ragioni di sicurezza e programmati in estate per ridurre l’impatto su pendolari, studenti e lavoratori.

Il prefetto ha chiesto una valutazione congiunta per trovare una soluzione rapida ai disagi. L’Assessore regionale e i rappresentanti delle Ferrovie si sono impegnati a verificare la possibilità di introdurre un treno diretto regionale da Taranto a Bari, in coincidenza con i treni per Roma.

L’incontro si è concluso con l’impegno di monitorare attentamente la programmazione dei lavori per il 2025, per ridurre le criticità esistenti nel trasporto pubblico.

