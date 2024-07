Ex Ilva: ‘Verso la decarbonizzazione entro il 2030’

Lo scorso martedì 9 luglio si è svolta una significativa riunione a Palazzo di Città tra i vertici dell’amministrazione comunale e i commissari di Acciaierie d’Italia per discutere gli attuali scenari dello stabilimento siderurgico di Taranto.

Durante l’incontro, è stato illustrato il lavoro svolto sulla valutazione dell’impatto sanitario e condiviso il contenuto sostanziale del bando di gara in preparazione, mirato alla totale decarbonizzazione della fabbrica entro il 2030. Il Sindaco Rinaldo Melucci ha sottolineato l’importanza di una relazione rispettosa con la comunità ionica, affermando che l’obiettivo di utilizzare esclusivamente forni elettrici entro il 2030 è fondamentale per risolvere i contenziosi legali e collaborare positivamente con il territorio.

Melucci ha dichiarato: “Sapere che dal 2017 il Comune di Taranto sollecita questa transizione, in linea con le politiche europee e le recenti sentenze della Corte europea, e vedere che è ormai una discussione consolidata a tutti i livelli, è un buon segno per il futuro.”

Il territorio, di fronte alla prospettiva di spegnere definitivamente gli altiforni inquinanti, si è dichiarato disponibile a valutare le condizioni tecnico-economiche per le forniture di gas. Tuttavia, il sindaco ha richiesto l’istituzione di un tavolo di lavoro con il Governo e la Regione Puglia per garantire che le idee industriali e le implicazioni occupazionali non restino solo sulla carta. Ha inoltre evidenziato l’importanza delle bonifiche, del decommissioning delle aree non più funzionali e dell’impiego oculato delle risorse europee destinate esclusivamente al territorio.

“Se si vuole evitare una nuova Bagnoli e scongiurare futuri conflitti con i privati, deve essere Taranto a determinare la linea di sviluppo, mettendo la salute umana al centro di ogni scelta strategica,” ha aggiunto Melucci.

Il primo cittadino ha concluso dicendo che chiunque si aggiudicherà la gara in preparazione, se disposto a confrontarsi con la comunità e attuare interventi a salvaguardia della salute e dell’ambiente, troverà collaborazione.

