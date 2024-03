Marchionni pre Catania-Potenza: “Fare punti per lasciarci alle spalle le difficoltà”

Le dichiarazioni del tecnico del Potenza Calcio, Marco Marchionni, in vista della trasferta in programma domenica 10 marzo 2024 alle ore 16.15 contro il Catania.

“Sarà una gara particolare perché Potenza e Catania avevano pensato di fare campionati molto diversi da quello che attualmente racconta la classifica. La realtà dice questo e in virtù di ciò saranno tre punti molto pesanti, dove conterà scendere in campo con la giusta determinazione per cercare di portare a casa il risultato. Dovremo essere bravi a metterli in difficoltà, nonostante il poco tempo a disposizione per preparare la gara. Dobbiamo conquistare punti per lasciarci alle spalle le difficoltà e vivere un finale di stagione molto più sereno”.

