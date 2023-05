Nella serata di ieri i vigili del fuoco di Maglie, sono intervenuti ad Otranto per un tentato suicidio di una donna protesa sul viadotto Idro, con l’intento di lanciarsi nel vuoto da un’altezza di circa 40 metri. In particolare la donna era riuscita ad oltrepassare le barriere del ponte/viadott,o ovvero era al di là del guard rail e della barriera di protezione in “orsogril”; la stessa era seduta sulla canalina in metallo che attraversa il ponte ed era avvinghiata alla rete a maglie. La squadra intervenuta, ha provveduto a rimuovere immediatamente un pannello della predetta barriera (orsogril), affidando la donna alle cure del personale medico del servizio sanitario del 118 che, successivamente, la conduceva presso il presidio ospedaliero.

immagine di repertorio

