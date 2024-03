La Madonna Addolorata resta senza ori e abiti: scoppia la polemica

FRANCAVILLA FONTANA – Gli ori e gli abiti che, da oltre un secolo, adornano il simulacro della Madonna dell’Addolorata custodito nella Chiesa di Santa Chiara, quest’anno non saranno messi a disposizione della confraternita e, quindi, non vestiranno Maria durante il suo cammino. A meno di una settimana dalla processione della Vergine che segna l’inizio dei sacri riti, il colpo di scena arriva, via social, da chi, come disposto nel testamento della contessa Carmela Brost, custodisce l’abito e gli ornamenti.

“Mio malgrado, mi sono vista costretta – scrive Marianna Forleo su Facebook – a non dare la disponibilità dei vestiti e ornamenti per questa Settimana Santa, in quanto avrei contravvenuto a quanto indicato nel testamento”.

Madonna Addolorata, la querelle

Ma cosa è successo? In attesa di conoscere la versione della confraternita, replichiamo il post con cui la Forleo legittima la sua scelta, svelando alcuni retroscena.

“Queste mie poche righe per fornire un chiarimento riguardo i fatti che hanno portato alla indisponibilità dei vestiti e ornamenti sacri dell’Addolorata per questa Settimana Santa.

In data 09/05/2023 ho ricevuto una raccomandata da parte della Confraternita dell’Orazione e Morte a firma del Consiglio della Confraternita, dell’Associazione Femminile dell’Addolorata e del Padre Spirituale, nella quale veniva deciso che le operazioni di vestizione della Madonna non sarebbero state più di mia competenza, bensì di competenza del Consiglio della Confraternita e dell’Associazione femminile, adducendo alla decisione motivazioni, dal mio punto di vista, del tutto inconsistenti e pretestuose.

Prendendo atto, con il rispetto dovuto, di quanto deciso dall’autorità ecclesiastica, faccio presente che i vestiti, come le operazioni di vestizione, sono stati affidati alla mia famiglia dalla viscontessa Carmela Brost attraverso testamento olografo, non da una concessione della Confraternita. Quindi, mio malgrado, mi sono vista costretta a non dare la disponibilità dei vestiti e ornamenti per questa Settimana Santa, in quanto avrei contravvenuto a quanto indicato nel testamento.

Resta inteso che nell’eventualità che la Confraternita ritiri con atto formale quanto deciso, tornando io ad essere la responsabile unica della vestizione della Madonna, i vestiti e gli ornamenti torneranno disponibili ipso facto”.

Madonna Addolorata, il tempo stringe

Il tempo per rimediare, eventualmente, alle incomprensioni sorte è davvero tiranno. La Madonna Addolorata sfilerà in processione il prossimo venerdì, per un momento particolarmente atteso dai fedeli che nel dolore della madre in cerca del figlio Gesù individuano da sempre l’inizio dei sacri riti. In basso, riproponiamo il servizio di Antenna Sud che, lo scorso anno, raccontò la processione della Mater Dolorosa. L’ultima, forse, con lo storico abito e i preziosi gioielli in oro che tutti, da sempre, conoscono.

