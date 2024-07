M5S Taranto: ‘Profitti Kyma Mobilità per salvare Kyma Ambiente?’

“Da giorni circola la notizia di un nuovo controverso progetto del sindaco Melucci. Si vocifera che il primo cittadino abbia intenzione di trasferire gli utili di Kyma Mobilità, pari a 4,3 milioni di euro, nelle casse comunali. Ancora peggio, altre fonti sostengono che 2 milioni di euro di questi fondi verranno utilizzati per coprire il deficit di Kyma Ambiente”. Lo scrive in una nota il gruppo territoriale M5S Taranto.

”Kyma Ambiente è l’azienda che negli ultimi anni ha mostrato una gestione piuttosto discutibile: il fallimento della raccolta differenziata, nonostante gli ingenti investimenti, il mancato mantenimento del decoro urbano e il concorso bloccato da un’inchiesta giudiziaria sono solo alcuni degli episodi negativi. Inoltre, il nuovo contratto di servizi, più volte annunciato dal Sindaco, non è ancora stato reso pubblico, lasciando interrogativi sulla copertura finanziaria necessaria per la sua realizzazione”, continua il M5S Taranto.

”Tornando ai risultati di Kyma Mobilità, ricordiamo che l’obiettivo di un’impresa pubblica non è il profitto e la distribuzione degli utili. Temiamo che tali risultati siano stati raggiunti sacrificando le rivendicazioni dei lavoratori, la loro sicurezza e, soprattutto, le esigenze dei cittadini e degli automobilisti, costretti a pagare prezzi elevati non solo per il trasporto pubblico, ma anche per i parcheggi. Quest’ultimo punto è già al centro di una discussione con le associazioni dei commercianti e dei lavoratori delle strutture commerciali, che da tempo chiedono una riduzione delle tariffe orarie”.

”Pertanto, chiediamo al sindaco Melucci, in uno spirito di collaborazione, che i profitti di Kyma Mobilità siano destinati a migliorare il servizio di mobilità a Taranto, le condizioni lavorative dei dipendenti della municipalizzata, nonché a ridurre i prezzi del parcheggio e degli abbonamenti per i lavoratori degli esercizi commerciali”, conclude la nota del gruppo territoriale M5S Taranto.

