Salento, tragico incidente sulla SP75: giovane perde la vita

Un grave incidente stradale ha scosso la comunità locale nella notte tra sabato e domenica, sulla Strada Provinciale 75, nei pressi di Lucugnano. Una Volvo V40, condotta da un trentenne di Specchia, ha investito due extracomunitari, in un contesto di scarsa illuminazione che ha reso la situazione ancora più drammatica. Uno dei due coinvolti, un giovane a bordo di un monopattino, ha perso tragicamente la vita a seguito dell’impatto, mentre l’altro ciclista è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale a Tricase per ricevere assistenza medica.

L’arrivo tempestivo dei carabinieri sulla scena del incidente ha permesso di avviare le indagini necessarie per chiarire la dinamica dei fatti. Gli agenti hanno raccolto testimonianze e hanno esaminato i dettagli dell’incidente per cercare di ricostruire ciò che è realmente accaduto. Il conducente della Volvo, in stato di shock dopo l’accaduto, è stato sottoposto a esami tossicologici, un passaggio fondamentale per determinare se l’uso di sostanze possa aver influito sulla sua capacità di guida.

La SP75 è nota per le sue caratteristiche stradali e per la scarsa illuminazione, un aspetto che potrebbe aver giocato un ruolo chiave in questo tragico evento.

Maria Teresa Carrozzo