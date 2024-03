‘Luce, Silenzio e Ascolto’, mostra fotografica di Rossella De Gregorio

E’ partito il conto alla rovescia per un grande evento culturale. Dal 27 marzo al 3 aprile, l‘ipogeo di Palazzo Spartera, nella Città Vecchia di Taranto, ospiterà “Luce, Silenzio e Ascolto“, l’attesa mostra fotografica dell’artista Rossella De Gregorio.

Una mostra itinerante, in cui all’interno delle varie sale dell’ipogeo, gli ospiti saranno travolti da emozioni e suggestioni uniche in un contesto travolgente e sotterraneo, dove tutti potranno dare spazio alle proprie emozioni e percezioni, per un lungo viaggio introspettivo tra, appunto, luce, silenzio ed ascolto.

“Luce, Silenzio ed Ascolto è una mostra in cui lo spettatore si cala nell’ambiente introspettivo generato dalle mie opere – sottolinea l’artista Rossella De Gregorio – ritratti e autoritratti, opere emozionali da forte impatto visivo che scuotono le emotività della nostra parte interiore rendendo visibile l’invisibile”.

“La scelta dell’Ipogeo Spartera nasce dall’intento di valorizzare il nostro territorio e deriva dalla corrispondenza dei nostri sentimenti piu nascosti e profondi, cosi come la sua struttura stessa è sviluppata nel sotteraneo. Questa mostra è finalizzata a risvegliare i sensi dello spettatore per mettere a nudo le proprie emozioni”.

L’evento sarà anticipato da una conferenza stampa che si terrà il prossimo 22 marzo alle ore 11 al Salone degli Specchi di Palazzo di Città a Taranto, a cui prenderanno parte il prof. Vito Mario Laruccia, critico d’arte,Giuseppe Loconte, operatore culturale e la curatrice della mostra Rossella De Gregorio, anche presidentessa dell’associazione Prospettiva Taranto, moderati dal giornalista e presidente di Ki.Fra Comunicazione&Eventi ETS APS Matteo Schinaia.

All’inaugurazione del 27 marzo alle ore 19:30, oltre ai suddetti, interveranno due figure di spicco del panorama culturale e politico tarantino come Giovanni Battafarano, già sindaco di Taranto e parlamentare, e la pluripremiata giornalista e scrittrice Tiziana Grassi, oltre all’apprezzata soprano Imma Mandrillo, che introdurrà la serata con la sua straordinaria voce.

