Locorotondo, centauro travolto da auto

LOCOROTONDO – Era in sella alla sua moto quando per cause ancora da accertare ne avrebbe perso il controllo cadendo rovinosamente per strada, sulla corsia opposta dove sopraggiungeva un’auto guidata da turisti. Non ce l’ha fatta un motociclista 19enne travolto sulla sulla strada statale 172, a pochi chilometri da Locorotondo. Il giovane di Alberobello, ieri pomeriggio intorno alle 18,30, stava viaggiando in direzione Fasano, quando, poco prima dell’incrocio per contrada Pantaleo, avrebbe perso il controllo della sua moto, finendo per invadere la corsia opposta, mentre transitava un’auto con a bordo alcuni turisti diretti a Locorotondo. Il giovane, nella caduta, è rimasto schiacciato contro il muretto di un’abitazione, rimanendo incastrato sotto l’auto. I primi soccorritori, tra cui alcuni automobilisti, non sono riusciti a salvarlo: è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre il corpo, mentre un’ambulanza del 118 ha soccorso il conducente dell’auto, rimasto sotto choc. Gli agenti della polizia locale di Locorotondo hanno eseguito i rilievi del caso, con l’assistenza dei carabinieri.

(Le immagini sono di Vivilastrada.it)

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author