Emergenza criminalità ad Altamura: Paolicelli chiede intervento prefetto

Francesco Paolicelli (Pd), presidente della commissione regionale Sviluppo economico, ha inviato una nota al prefetto di Bari, Francesco Russo, richiedendo “l’immediata convocazione del tavolo di ordine e sicurezza pubblica con all’ordine del giorno l’emergenza fenomeni delinquenziali e furti nel territorio di Altamura”. La richiesta giunge dopo l’ennesimo furto registrato la notte scorsa.

“Ritengo che questa serie di episodi inizi ad assumere i tratti di una vera e propria emergenza, che per essere arrestata necessita dell’intervento congiunto di tutte le istituzioni locali. Ad Altamura, si allunga la lista degli imprenditori costretti a subire ingenti danni economici e, in alcuni casi, anche violenze da parte di veri e propri commandi armati che agiscono impuniti”, afferma Paolicelli.

“Al signor prefetto chiederemo di analizzare la situazione, coinvolgendo anche le forze di polizia del territorio, e al contempo valutare, in tale sede, l’adozione di misure di sicurezza e di contrasto a questi fenomeni criminosi. Serve un’azione congiunta, decisa e risolutiva perché non possiamo lasciare che Altamura, che dovrebbe essere nota solo come una splendida città sulla Murgia, finisca nelle mani della criminalità”, conclude Paolicelli.

