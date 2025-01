Lettera di Pisani ai poliziotti: “Grazie per vostro impegno silenzioso”

In una lettera pubblicata sul sito ufficiale della Polizia, il capo Vittorio Pisani ha espresso il suo apprezzamento agli agenti per il loro lavoro durante le recenti manifestazioni caratterizzate da episodi di violenza. “La compostezza e l’equilibrio delle vostre condotte sono l’esempio concreto della nostra civiltà giuridica, e la fermezza delle vostre azioni garantisce la sicurezza pubblica, assicurando la tenuta democratica delle Istituzioni”, ha scritto Pisani, ringraziando i poliziotti per il loro “quotidiano e silenzioso impegno”.

L’introduzione del messaggio sottolinea come “solo l’elevato grado di professionalità dei poliziotti abbia evitato che le violente proteste degenerassero, anche a rischio della propria incolumità”.

Pisani ha poi ribadito l’importanza di tutelare il diritto di manifestare, definendolo “uno dei semi vitali della democrazia”. Tuttavia, ha precisato che “i comportamenti violenti ed illegali vanno perseguiti con gli strumenti forniti dal diritto”.

Rivolgendosi agli agenti, il prefetto ha infine aggiunto: “L’esercizio dei poteri-doveri a noi affidati richiede spesso momenti di riflessione, affinché le difficoltà operative possano diventare occasione di insegnamento. Ma di questo non dobbiamo avere timore”. Un messaggio di incoraggiamento e riconoscenza verso chi opera quotidianamente per garantire l’ordine pubblico e la convivenza civile.

