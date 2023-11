Le dichiarazioni del tecnico del Potenza Calcio, Franco Lerda, al termine della sfida casalinga vinta 1 a 0 contro il Catania. VEDI CRONACA E TABELLINO

“E’ stata una partita giocata molto bene dai ragazzi. Un primo tempo importante sotto l’aspetto qualitativo e dell’ordine in campo. Mi è piaciuto molto. Il secondo tempo non per demerito nostro ma per merito del Catania e per la strategia che hanno optato, non ci ha permesso più di aggredire alto anche se non abbiamo rischiato niente e abbiamo creato anche diverse opportunità per chiudere la partita”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp