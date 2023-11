Tabbiani post Potenza-Catania (1-0): “Giocato un tempo a testa”

Le dichiarazioni del tecnico del Catania, Luca Tabbiani, al termine della sfida contro il Potenza terminata 1 a 0. VEDI CRONACA E TABELLINO

“Abbiamo giocato un tempo per uno dove nel primo tempo il Potenza è stato molto bravo a creare situazioni e concretizzarle. Noi siamo partiti bene nel secondo tempo cercando di alzare un po’ il ritmo. Poi però purtroppo non siamo riusciti a dare continuità. Abbiamo avuto un’occasione importante sul finale che avrebbe riequilibrato la partita però da parte nostra sicuramente non abbiamo fatto una partita molto positiva. Ricercheremo tra di noi i motivi”.

