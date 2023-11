Il Potenza vince di misura contro il Catania: la decide Caturano

Dodicesima Giornata di Campionato che vede avversario del Potenza il Catania di mister Tabbiani che giunge al “Viviani” dopo la vittoria di Brindisi nel recupero infrasettimanale. Due squadre che si equivalgono per classifica e andamento. Mister Lerda che dovrà provare ad infondere ai suoi un po’ più di audacia dopo la prova forse troppo remissiva di Benevento.

In cronaca. Parte bene il Potenza. Dopo 360 secondi Caturano impegna Bethers alla presa bassa. Al minuto 15 Candellori allarga troppo il diagonale che si spegne sul fondo. Al 23esimo. Alla mezz’ora è facile preda di Gasparini il sinistro dal limite di Chiricò. La rete del vantaggio dei padroni di casa arriva al minuto 35 con Caturano (1-0) che raccoglie di testa l’assist di Di Grazia non lasciando scampo a Bethers. Il capitano rossoblù ha la possibilità di replicare due minuti dopo ma questa volta arriva con un attimo di ritardo all’appuntamento con il gol. Si va così begli spogliatoti con i migliori 45 minuti visti da inizio stagione per i ragazzi di Franco Lerda.

Nella ripresa, dopo 120 secondi Chiricò ci prova dal limite con la palla che sorvola la traversa. Al minuto 54 è Armini a calciare dalla distanza con la palla che termina alta.

Si chiude così un secondo tempo senza grandi emozioni, spezzettato da varie interruzioni, in cui il Potenza ha controllato bene la gara senza soffrire contro un Catania che non è riuscito a sbloccare il risultato. Steffè al 90esimo lanciato in area sbaglia l’ultimo tocco.

La decide Caturano che sigla la quinta rete stagionale. I primi 45 minuti sono stati indiscutibilmente i migliori visti da inizio Stagione di marca rossoblù. Un Potenza in crescita per atteggiamento e gioco che vince meritatamente contro i siciliani che commettono troppi errori in fase di costruzione e di impostazione della manovra. Per i ragazzi di mister Lerda, subito testa al derby di lunedì 13 contro il Picerno.

IL TABELLINO DI POTENZA – CATANIA

Domenica 5 novembre 2023, ore 14.00, stadio “A. Viviani”: 12a Giornata Campionato Serie C – Girone C

POTENZA CLACIO (3-4-1-2): Gasparini, Monaco, Hristov, Armini; Gyamfi, Saporiti (83’ Rossetti), Candellori, Hadziosmanovis; Di Grazia (63’ Steffè); Asencio (63’ Gagliano, 93’ Volpe), Caturano.

A disp.: Iacovino, Alastra, Maddaloni, Prezioso, Mata, Pace, Verrengia.

All.: Franco Lerda

CATANIA (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Silvestri, Lorenzini, Mazzotta; Zammarini (70’ Deli), Quaini (83’ Chiarella), Zanellato (46’ Rocca); Chiricò, Sarao (70’ Dubiskas), Bocic (46’ De Luca).

A disp.: Toscano, Albertoni, Curado, Maffei, Bouah, Rizzo, Ladinetti, Castellini, Marsura.

All.: Luca Tabbiani

Arbitro: Leone (Barletta)

Guardalinee: Fedele (Lecce) – Scardovi (Lecce)

Quarto Uomo: Sciolti (Lecce)

MARCATORI: 35’ Caturano

AMMONITI: 22’ Zanellato, 26’ Bocic, 59’ Rocca, 74’ Saporiti, 94’ Deli

ESPULSIONI:

CORNER: 2 – 4

RECUPERO: 2’ – 5’

SPETTATORI: 2450 (443 ospiti)

INCASSO LORDO: euro 26.836,48

