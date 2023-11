Serie D/H, 10a Giornata: risultati, classifica e highlights

SERIE D/H – RISULTATI 10a GIORNATA

Domenica 05/11/2023

Altamura-Martina 1-0

69’ Lattanzio (A)

Casarano-Angri 3-0

10’ Giannini (C), 72’ Rajkovic (C), 75’ Parisi (C)

Fidelis Andria-Santa Maria Cilento 5-0

24’ Bottalico (FA), 39’ Sasanelli (FA), 45’+3’ Strambelli (FA), 63’ Bottalico (FA), 70’ Scaringella (FA)

Gelbison-Gallipoli 2-0

44’ Croce (GE), 85’ Dellino (GE)

Gravina-Fasano 4-1

12’ Santoro (G), 61’ Santoro (G), 69’ Coppola (G), 86’ Ganci (F), 88’ Lauria (G)

Manfredonia-Matera 1-3

10’ Ferrara (MT), 27’ Russo (MT), 29’ Daschner (MF), 65’ Di Palma (MT)

Nardò-Bitonto 3-0

35’ rigore Guadalupi (N), 65’ D’Anna (N), 89’ D’Anna (N)

Palmese-Paganese 2-0

40’ autorete De Feo (PAL), 45’+2’ Fusco (PAL)

Rotonda-Barletta 0-2

5’ autorete Bran (B), 69’ Marsili (B)

CLASSIFICA

Altamura 20

Fasano 19

Fidelis Andria 17

Gelbison 17

Nardò 17

Casarano 17

Matera 17

Martina 16

Barletta 16

Paganese 14

Santa Maria Cilento 12

Angri 11

Rotonda 10

Gravina 9

Manfredonia 8

Bitonto 8

Palmese 6

Gallipoli 6

