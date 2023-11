Manduria, Salvadore: “È un periodo sfortunato, ma siamo stati bravi a reagire”

Al termine del match giocato e vinto con il Massafra, il tecnico biancoverde Andrea Salvadore ha parlato ai nostri microfoni, commentando il successo maturato dai suoi ragazzi: “Il primo tempo è stato molto condizionato dal vento, abbiamo dovuto rinunciare alla costruzione dal basso. Una partita che nasce storta è tendenzialmente dura da ribaltare, specie quando subisci il gol del 2-1 a fine primo tempo. Sarebbe stata una mazzata psicologica per chiunque, ma i ragazzi sono stati bravi a crederci. Nel secondo tempo infatti siamo scesi bene in campo ed è bastato alzare ritmo e baricentro per ristabilire l’equilibrio e poi completrare la rimonta. Munoz? Abbiamo tanti attaccanti bravi, sappiamo come gestirli. Lui è reduce da un periodo un po’ particolare sotto il punto di vista fisico e va quindi gestito. È un periodo in cui ci sta capitando di tutto, abbiamo perfino dovuto schierare un 2007 in porta”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp