Il 1° torneo di basket 3×3 a Lecce rappresenta un’importante iniziativa di rilevanza culturale e sociale che si propone di promuovere valori di integrazione, competizione sana e coinvolgimento della comunità locale.

Questo evento non solo offre un’opportunità per gli appassionati di basket di mettere alla prova le proprie abilità in una modalità di gioco dinamica e coinvolgente, ma sottolinea anche il ruolo dello sport come catalizzatore di interazione sociale e inclusione

La scelta di organizzare il torneo a Lecce non solo risponde alla crescente popolarità del basket 3×3 come disciplina sportiva, ma evidenzia anche l’importanza di promuovere eventi di questo tipo in contesti culturali e sociali diversificati, contribuendo così alla diffusione e alla valorizzazione dello sport nella Regione.

Il torneo Lecce 3×3 sarà parte del circuito Estathè 3×3 Italia FIP Circuit 2024, quindi assegnerà dei punti per la classifica nazionale delle squadre 3×3.

La squadra vincitrice, oltre a fantastici premi offerti dai partner del torneo, avrà accesso diretto alle finals di Roseto del circuito LB3.

Il torneo si svolgerà presso il parco Bruno Petrachi IL 29 e 30 Giugno, dalle ore 16:00 alle ore 22:00, auspichiamo il coinvolgimento di 16/20 squadre – categoria “open maschile”.

L’iniziativa si arricchirà ulteriormente con la partecipazione di scuole di ballo locali, le quali offriranno spettacoli ed esibizioni che integreranno l’atmosfera sportiva con la vivacità della cultura locale.

Questo connubio tra sport e arte rappresenta un’opportunità unica per celebrare la diversità culturale e favorire l’incontro tra persone di differenti e interessi.

È previsto un afflusso elevato di giocatori e semplici curiosi, abbiamo quindi previsto un’area food and drink adiacente che possa soddisfare le esigenze di tutti.

About Author

Davide Cucinelli