Fiamme nel Foggiano, distrutti trattori in un capannone

FOGGIA – Un incendio ha distrutto nella notte alcuni trattori parcheggiati in un capannone agricolo in località Arpinova, nelle campagne tra Foggia e San Marco in Lamis. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse autobotti per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi e le indagini. Non si esclude al momento alcuna ipotesi, compresa quella dolosa.

Antonella D'Avola